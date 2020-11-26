Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Глава Карелии забыл дорогу в парламент" 19
26.11.2020 10:19
Следствие по делу обвиняемого в получении взяток экс-министра транспорта Карелии Кайдалова завершено 6
26.11.2020 10:48
Двух посетителей торгового центра Петрозаводска оштрафовали за нарушение масочного режима 2
26.11.2020 13:24
Хозяйку подсобного хозяйства в Карелии оштрафовали за испачканных навозом животных 6
26.11.2020 10:32
На помощь медикам Карелии приедут врачи из других регионов 17
26.11.2020 13:26
"Непосредственно Каха!": фильм от популярных блогеров бьёт все рекорды
26.11.2020 10:00

Монахи в Карелии вырастили ананасы в монастыре

Новости. Общество
09:05, 27 Ноября 2020
фото: © valaam.ru
Загрузка...

В Валаамском монастыре монахи вырастили 28 ананасов.

В монастыре две большие теплицы: одна – под огурцы, другая – под томаты, рассказывается на сайте Валаамского монастыря.
В Валаамском монастыре братия круглогодично выращивают свежие овощи и зелень, которые поступают в братскую, паломническую и рабочую трапезные.

Кроме томатов и огурцов в теплицах растет салат, руккола и петрушка. Дополнительно сажают базилик и кинзу. А еще у нас уже много лет высаживается традиционная грядка лука-слизуна, богатого селеном, который является чрезвычайно важным минералом и антиоксидантом. Также выращивают крапиву, из которой потом варят зеленые щи.

Урожай, по словам монахов, бывает разный. В среднем собирают по 2-4 тонны огурцов и помидоров за сезон, 400 килограммов салата, около 300-350 килограммов рукколы, около 350-400 килограммов петрушки.

"Многие уже знают, мы выращиваем в теплицах и ананасы. Сейчас в горшках их сидит 28 штук. Все начиналось всего с нескольких, но так как они дали новых деток, то нам пришлось рассадить их в новые горшки. Конечно, ананасами братию не обеспечишь, но подарить кому-то этот фрукт, выращенный в северных широтах, – очень необычно и приятно", - сообщается на сайте монастыря.

Валааму особенно повезло: солнечных дней здесь примерно на 30 больше, чем в среднем по Карелии, что является существенным преимуществом для разведения различных овощных культур, ведь солнце так необходимо каждому растению.

Всякое дело в монастыре делается с молитвой, и выращивание овощей тоже.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-27 09:11:04
Кому живется весело, вольготно на Руси :) . А ежели сурьезно, то молодцы. И да - севандер, когда яму у театра закопаешь ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 3
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»