Монахи в Карелии вырастили ананасы в монастыре

В Валаамском монастыре монахи вырастили 28 ананасов.

В монастыре две большие теплицы: одна – под огурцы, другая – под томаты, рассказывается на сайте Валаамского монастыря.

В Валаамском монастыре братия круглогодично выращивают свежие овощи и зелень, которые поступают в братскую, паломническую и рабочую трапезные.





Кроме томатов и огурцов в теплицах растет салат, руккола и петрушка. Дополнительно сажают базилик и кинзу. А еще у нас уже много лет высаживается традиционная грядка лука-слизуна, богатого селеном, который является чрезвычайно важным минералом и антиоксидантом. Также выращивают крапиву, из которой потом варят зеленые щи.

Урожай, по словам монахов, бывает разный. В среднем собирают по 2-4 тонны огурцов и помидоров за сезон, 400 килограммов салата, около 300-350 килограммов рукколы, около 350-400 килограммов петрушки.

"Многие уже знают, мы выращиваем в теплицах и ананасы. Сейчас в горшках их сидит 28 штук. Все начиналось всего с нескольких, но так как они дали новых деток, то нам пришлось рассадить их в новые горшки. Конечно, ананасами братию не обеспечишь, но подарить кому-то этот фрукт, выращенный в северных широтах, – очень необычно и приятно", - сообщается на сайте монастыря.

Валааму особенно повезло: солнечных дней здесь примерно на 30 больше, чем в среднем по Карелии, что является существенным преимуществом для разведения различных овощных культур, ведь солнце так необходимо каждому растению.

Всякое дело в монастыре делается с молитвой, и выращивание овощей тоже.