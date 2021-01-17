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Монастырь в Карелии обзавелся современной библиотекой с компьютерами и редкими книгами (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 18 Января 2021
фото: valaam.ru
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В Валаамском монастыре освятили библиотеку после масштабной реконструкции.

Игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий совершил освящение монастырской библиотеки после ее капитального ремонта, сообщается на официальном сайте монастыря.

"Для нашей обители – это событие особое, так как библиотека важная составляющая монастыря. Здесь можно найти нужную святоотеческую и другую православную литературу, в том числе и редкую, и провести свободное время с духовной пользой. Конечно, в современном мире интернет является весомой альтернативой библиотеке. Это заметно снижает уровень её посещаемости, но все же, значительная часть насельников монастыря предпочитает традиционный источник знаний – бумажную книгу", - пишут на сайте.

Благодаря помощи мецената здесь отремонтировали полы, стены, потолки, вставили новые окна и двери, полностью заменили проводку. Теперь весь фонд библиотеки, до этого размещенный в разных местах, сосредоточен в одном помещении, которое оснащено необходимой мебелью и техникой.

В одной части библиотеки располагается основной фонд, он же компьютерный зал и абонемент. Здесь представлена большая часть литературы, где братия может выбрать книгу по каталогу или просто поискать ее по полкам. Также есть возможность воспользоваться компьютером, полистать журналы, альбомы. В другой части отремонтированного помещения находится резервный фонд – книгохранилище.

"После ремонта из ризницы монастыря в библиотеку был перевезен весь фонд ценных книг. Раньше для них просто не было подходящих условий, а теперь были закуплены специальные шкафы, и создан специальный малый зал с отдельным рабочим местом. Все книги описаны и пронумерованы. На руки, конечно, они не выдаются, но, по благословению, теперь будут доступны для изучения", - говорится в сообщении монастыря.

Кроме того, был увеличен компьютерный зал с двух мест до четырех и закуплена новая техника. Также были модернизированы уже имеющиеся старые компьютеры.

"Так как в нашу библиотеку часто приносят старые иконы для раздачи посетителям, то теперь, под них было создано отдельное место и куплен специальный мощный ламинатор, позволяющий сохранять старые бумажные иконы на долгий срок", - пишут на сайте Валаамского монастыря.

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