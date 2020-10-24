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Монетку, оставленную Тимуром Родригесом на счастье под Петрозаводском, украли (ФОТО)

Новости. Общество
10:46, 25 Октября 2020
фото: Читатели "Столицы на Онего"
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Ведущий телешоу "Орел и Решка" пытался ввести в Долине зайцев новую традицию.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фото зайца, которого вырезал известный шоумен Тимур Родригес во время съемок программы "Орел и Решка". Монетки, которую прикрепил ведущий телешоу на счастье, здесь больше нет, ее украли.

"Что за люди у нас? Все портят. Мы специально остановились монетку "Орла и Решки" посмотреть, а там пусто", - возмущаются читатели.

Напомним, Тимур Родригез этим летом побывал в Долине зайцев. Вместе с автором и создателем туробъекта Сергеем Гапановичем сам вырезал на скале фигурку ушастого, а рядом прикрепил монетку.

"Ввожу новую традицию, – сказал Тимур Родригез. – Заяц под номером 460, которого мы сделали. Потрите монетку – и будет вам счастье".

О Долине зайцев сегодня написали в федеральном паблике "Интересные факты".

"В Карелии свободный художник Сергей Гапанович создает уникальный арт-проект под открытым небом - "Долину зайцев". Проект некоммерческий, без поддержки от республики и без бюджета. Создавать "Долину" помогают неравнодушные люди. Из тысячи планируемых ушастых уже вырезали больше трех сотен", - говорится в сообщении.

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Комментарии

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Os
2020-10-25 12:41:25
В таком бедном регионе, как Карелия, нельзя деньги оставлять без присмотра.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-25 12:38:45
Бездельники! Вон на ярмарке нечего продать - всех надо гнать в огороды и за инструменты. У зажравшихся рукожопых воспаленное воображение от пресыщения. Только природу портить, а деньгами сорить. Еще и обездоленные виноваты, что деньги подбирают.
однозначно
2020-10-25 11:06:03
Приперлись и традиции устанавливают. Мусор за собой убирать не хотят, хотят традиции устанавливать.
Juniper59
2020-10-25 11:50:31
однозначно, так не тебе ж, убогому, традиции-то формировать. Хотя убогие у нас и в чести.
Может, просто приклеена была плохо и отвалилась от холодов-дождей?
Гость
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