Монетку, оставленную Тимуром Родригесом на счастье под Петрозаводском, украли (ФОТО)

Ведущий телешоу "Орел и Решка" пытался ввести в Долине зайцев новую традицию.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фото зайца, которого вырезал известный шоумен Тимур Родригес во время съемок программы "Орел и Решка". Монетки, которую прикрепил ведущий телешоу на счастье, здесь больше нет, ее украли.

"Что за люди у нас? Все портят. Мы специально остановились монетку "Орла и Решки" посмотреть, а там пусто", - возмущаются читатели.

Напомним, Тимур Родригез этим летом побывал в Долине зайцев. Вместе с автором и создателем туробъекта Сергеем Гапановичем сам вырезал на скале фигурку ушастого, а рядом прикрепил монетку.

"Ввожу новую традицию, – сказал Тимур Родригез. – Заяц под номером 460, которого мы сделали. Потрите монетку – и будет вам счастье".

О Долине зайцев сегодня написали в федеральном паблике "Интересные факты".

"В Карелии свободный художник Сергей Гапанович создает уникальный арт-проект под открытым небом - "Долину зайцев". Проект некоммерческий, без поддержки от республики и без бюджета. Создавать "Долину" помогают неравнодушные люди. Из тысячи планируемых ушастых уже вырезали больше трех сотен", - говорится в сообщении.