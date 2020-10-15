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Ведущий телешоу "Орел и Решка" прикрепил под Петрозаводском монетку на счастье (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:30, 16 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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Очередной выпуск передачи "Орел и Решка" вышел на телеканале "Пятница" и был посвящен Карелии.

Известные ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко еще по прилету в Петрозаводске бросили монетку и решили, кто будет любоваться красотами Карелии за большие деньги, а кто – за 100 долларов.

В малобюджетное путешествие по нашему краю отправилась Регина. Но, как призналась ведущая, даже за маленькие деньги можно насладиться Карелии, потому что здесь везде красиво.

Регина Тодоренко побывала на набережной, была "арестована" на экскурсии в Киндасово, погуляла с хаски и переночевала в парке для любителей активного отдыха, а также автостопом добралась до Рускеалы, где расплакалась от поездки на ретропоезде и увиденных карельских красот.

А пока Регина с травницей гуляла по лесу, Тимур Родригез отрывался на все сто, ведь именно ему выпала золотая карта.

Еще в аэропорту он оседлал раритетную "Волгу" и помчался по дорогам нашей Карелии. Первым делом, конечно, Тимур как певец и музыкант поехал в Дом Кантеле, где сплясал и спел с участниками ансамбля. После отведал рыбных деликатесов в музее-ресторане на набережной Варкауса. Оздоровился за городом, посетив центр международного медицинского туризма санаторий "Кивач", где пройдя ксенонотерапию, снял стресс, отточил фигуру с помощью лазерной липосакции и поспал обернутый в целебные масла, словно египетский фараон.

Подкрепившись на завтрак запеканкой с ягодами и травяным чаем, Тимур Родригез из санатория отправился в Долину зайцев. Именно здесь, под Петрозаводском, шоумен вместе с автором и создателем туробъекта Серегем Гапановичем сам вырезал на скале фигурку ушастого, а рядом прикрепил монетку.

"Ввожу новую традицию, – сказал Тимур Родригез. – Заяц под номером 460, которого мы сделали. Потрите монетку – и будет вам счастье".

Напомним, что после выпуска передачи "Орел и решка" 13-го октября в Сортавале огромное количество жителей бросились искать бутылку со 100 долларами, которую по традиции спрятали ведущие на месте съемок.

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