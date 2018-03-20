Мороз, снег и гололедица ожидаются 21 марта в Карелии

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О погоде на 21 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 21 марта будет переменная облачность, без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем юго-западный, южный умеренный.
Температура ночью составить -18, -20, днем -5, -7 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-восточный, северный, на севере западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный.
Ночью похолодает до -15,-20, местами до -28 градусов, днем ожидается -3, -8, местами до -12.
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