Морозец Паккайне из Карелии вошел в первую тройку российских Дедов Морозов

Карельский Морозец Паккайне получил "бронзу" в рейтинге самых популярных Дедов Морозов в России предстоящей зимой.

В первую десятку Дедов Морозов, популярных в России, входят всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге Вологодской области, Кыш Бабай в Яна Кырлай Республики Татарстан, Паккайне в Олонце Республики Карелия, Саган Убген в Республике Бурятия, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Республике Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО и Соок Ирей в Туве. Об этом информирует сайт ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Карельский Морозец Паккайне принимает гостей в резиденции в городе Олонец. У Паккайне есть брат Талви Укко с резиденцией в поселке Чална.

Главный Дед Мороз России в Великом Устюге в свой день рождения 18 ноября зажжет огни на первой новогодней елке и отправится в путешествие по всей стране.