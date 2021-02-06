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Морозная погода местами до -20 градусов сохранится в Карелии

Новости. Погода
17:00, 07 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 февраля на территории Карелии сохранится морозная погода местами до -20 градусов.

Как сообщили в региональном правлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики 8 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-22, местами, преимущественно по восточным и юго-восточным районам, -25…-29 градусов. Днём -10…-15, местами до -20 градусов.

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