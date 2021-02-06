Морозная погода местами до -20 градусов сохранится в Карелии

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 февраля на территории Карелии сохранится морозная погода местами до -20 градусов.

Как сообщили в региональном правлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики 8 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-22, местами, преимущественно по восточным и юго-восточным районам, -25…-29 градусов. Днём -10…-15, местами до -20 градусов.