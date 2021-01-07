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Морозы до минус 27°С ожидаются местами в Карелии

Новости. Общество
17:00, 08 Января 2021
фото: © "Столица на Онего
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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 9 января: снег, гололедица и мороз.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер  восточный, северо-восточный  умеренный.

Температура воздуха  ночью -15, -17°С, днем -14, -16°С.  Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер  восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью  -14, -19°С,  местами ночью до -27°С, днем  -11, -16°С, местами до -23°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-08 17:57:43
Оффнутый, у тебя завтра сопли к плакатику примерзнут у молекулы.
однозначно
2021-01-08 17:28:25
Так и должно быть. Дети с румяными щеками будут весело кататься на санках, лыжах и ватрушках. Это позитив ! :)
кир
2021-01-08 17:13:19
Пофиг.
Off
2021-01-08 17:30:53
кир, пофиг ..на пофиг Кира . )
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