Морозы до минус 27°С ожидаются местами в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 9 января: снег, гололедица и мороз.
В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -14, -16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
По Карелии также будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами ночью до -27°С, днем -11, -16°С, местами до -23°С.
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