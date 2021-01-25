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"Морская соль и водоросли": Парфенчиков рассказал о планах построить спа-отели на Белом море

Новости. Экономика
15:10, 26 Января 2021
фото: © Лев Федосеев/ТАСС
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Крупные инвесторы хотят строить комфортабельные трех-пятизвездочные отели на побережье Белого моря, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он рассказал сегодня на совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По словам губернатора, накануне у него состоялись предварительные переговоры с одним из потенциальных инвесторов.

"Он может появиться завтра. Они уже постучались…Построить хороший 4-звездочный отель на берегу Белого моря в красивом месте с созданием всей соответствующей инфраструктуры – спа, связанные с морской водой водорослями…морская соль и так далее", - сказал Парфенчиков.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старик
2021-01-26 16:20:41
А канализацию они где возьмут,если в Кеми даже нет очистных сооружений.
Zim
2021-01-26 16:15:13
И где же это? Кемь, Беломорск, Кузема, Нюхча, Сумпасад, Сухое? Кереть? Где хотят строить четырёхзвёздочные отели? На помойке? При отсутствии дорог? В чем фишка? Чем морская соль отличается от обычной? Опять какие-то завиральные идеи?
врунофф
2021-01-26 16:19:21
Zim, у тебя сегодня рекорд по вопросительным знакам. :)
David
2021-01-26 15:23:01
Вся соль-морская. :) Есть уже клиника "Клизмачь".
Гость
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