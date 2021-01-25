"Морская соль и водоросли": Парфенчиков рассказал о планах построить спа-отели на Белом море

Крупные инвесторы хотят строить комфортабельные трех-пятизвездочные отели на побережье Белого моря, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он рассказал сегодня на совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По словам губернатора, накануне у него состоялись предварительные переговоры с одним из потенциальных инвесторов.

"Он может появиться завтра. Они уже постучались…Построить хороший 4-звездочный отель на берегу Белого моря в красивом месте с созданием всей соответствующей инфраструктуры – спа, связанные с морской водой водорослями…морская соль и так далее", - сказал Парфенчиков.

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