Морской заяц махнул ластами инструктору по дайвингу на Белом море в Карелии (ВИДЕО)

Известный инструктор по дайвингу и фотограф Дмитрий Беленихин запечатлел тюленя, лежавшего на льдине в Белом море.

На своей странице в соцсети Дмитрий Беленихин написал, что ездил на Белое море на подводное погружение, а так как многие иностранные гости в этом году не смогли доехать, поэтому нырять довелось совсем немного. Также температура воды в минус 2 градуса внесла свои коррективы.

«Отснял несколько тысяч фотографий северного сияния, пейзажей, морских животных, в том числе под водой», — написал Дмитрий Беленихин.

В Сети Дмитрий опубликовал видео, на котором запечатлел отдыхающего на льдине морского зайца.