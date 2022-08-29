Мощный дождь обрушится на Карелию

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей о надвигающейся непогоде.
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский ЦГМС опубликовала предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
Днем 19 сентября и ночью 20 сентября местами по южным и центральным районам республики ожидается сильный дождь. Начиная со второй половины дня 19 сентября произойдет усиление северо-восточного, северного ветра порывами до 15-17 м/с.
Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления может попасть Петрозаводский городской округ.
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