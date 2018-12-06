Мошенники лишили доверчивого жителя Петрозаводска 9 тысяч рублей

Полицейские в столице Карелии зарегистрировали очередной факт телефонного мошенничества.

По данным пресс-службы ведомства, в полицию обратился 42-летний горожанин с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что поверил незнакомцу, в результате чего у него списали 9 тыс. рублей.

Заявителю на мобильный телефон пришло смс: "Действие банковской карты приостановлено. Справки по телефону: 8-800 … …".

Эта информация обеспокоила петрозаводчанина, поэтому он сразу перезвонил по указанному номеру. Ему ответил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что можно разблокировать карту дистанционно.

Для этого он попросил петрозаводчанина назвать полные реквизиты банковской карты, в том числе и трехзначный код на оборотной стороне. Затем, якобы для завершения процедуры разблокировки, он попросил назвать подтверждающий код, который пришёл жителю Карелии в смс-сообщении. Тот так и сделал.

"Окончив разговор, гражданин заметил пришедшее во время разговора смс-уведомление о списании денежных средств. Он понял, что стал жертвой мошенников, поэтому позвонил в банк, заблокировал карту и обратился в полицию", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.