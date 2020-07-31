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Мошенники обманули жительниц Петрозаводска через объявления в Интернете

Новости. Криминал
10:44, 01 Августа 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Две жительницы Петрозаводска пострадали в результате дистанционных сделок.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска обратилась 26-летняя гражданка и сообщила, что, возможно, стала жертвой мошенничества, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, несколько дней назад заявительница увидела в интернете объявление о продаже детской коляски. Она связалась с предпринимателем и договорилась о доставке, после чего перевела на его счет почти 20 000 рублей. В дальнейшем девушке удалось найти подобную коляску в одном из местных магазинов, и она решила отменить заказ. Сделать это не получилось – продавец перестал выходить на связь. Кроме этого, она обратила внимание, что страницу по продаже детских товаров ведет уже другой человек.

В числе потерпевших оказалась и 39-летняя петрозаводчанка. Она разместила в сети объявление о продаже велосипеда. С ней связался потенциальный покупатель якобы из другого города. Он сообщил, что готов оплатить товар сразу и прислал ссылку, чтобы женщина ввела реквизиты своей карты. После того, как она указала все свои данные, с ее счета было списано 5 000 рублей.

В настоящее время по обоим фактам полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мошенники помешали жительнице Карелии продать свадебное платье. 

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Комментарии

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