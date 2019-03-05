Мошенники украли у жительницы Карелии более 260 тысяч рублей

Женщина хотела обогатиться, поверила мошенникам и осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района с заявлением о краже обратилась горожанка. Она обратила внимание на рекламу в Интернете. Обещался высокий доход при минимальных вложениях. Он содержал видеоролик, в котором показывались различные предметы роскоши, а автор идеи по получению сверхприбыли, находящийся за рулем собственного вертолета, рассказывал, как много он тратит на благотворительность и еженедельно имеет доходы в валюте.

Заинтересовавшись, на этом интернет-ресурсе сегежанка зарегистрировалась, заполнила данные, а также перевела чуть более тысячи рублей.

Далее с ней в переписку вступил представитель компании. Он сообщил, что столь небольшая сумма уже начала приносить доходы. Женщина назвала мошеннику код из смс-оповещений, и с ее счетов похитили 260 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.