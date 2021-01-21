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Московский инвестор пообещал вложить 1,5 млрд рублей в туркомплекс в Карелии

Новости. Общество
12:07, 22 Января 2021
фото: Надежда Васильева
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Власти Карелии рассчитывают на строительство туристического комплекса стоимостью 1,5 млрд, который войдет в сеть аналогичных объектов в разных регионах России.

Этот проект обсуждался на совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Калевальского района.

По словам главы района Валентины Булавцевой, московский инвестор собирается построить сеть туркомплексов в 10 регионах России, и первый из них – в Калевале. С этой целью инвестор зарегистрировал в районе ООО "Красная деревня", которое займется реализацией проекта.

Согласно проекту, в 8 километрах от Калевалы планируется арендовать участок площадью 22 гектара, построить там отель на 150 мест, коттеджи, ресторан, спорткомплекс с бассейнами и пляж на берегу озера.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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