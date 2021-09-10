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Мост после реконструкции за 3 млн рублей открыли в поселке Карелии

Новости. Общество
15:48, 14 Сентября 2021
фото: © Администрация Сортавальского района

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В поселке Вяртсиля торжественно открыли мост, отремонтированный за счет «Народного бюджета».

Сегодня, 14 сентября, состоялось официальное открытие моста через реку Янисйоки. Представили местной власти вместе с подрядчиком перерезали красную ленточку, поставив точку в проекте «Капитальный ремонт центрального моста по улице Мира в поселке Вяртсиля». Проект был запущен в мае этого года. Он был профинансирован в рамках республиканской программы «Народный бюджет». Реконструкция моста обошлась в 3 миллиона рублей. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Сортавальского района.

 

На мосту поменяли ограждение, обновили деревянный настил, внутренние перекрытия и автомобильные отбойники, мост покрасили, отштукатурили опорные столбы.

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