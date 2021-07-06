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Можно ли представить, что в будущем одно из красивых мест Петрозаводска назовут в честь недавних руководителей города или республики

Новости. Общество
14:22, 07 Июля 2021
фото: Памятник пушке на берегу Лососинки - один из символов Петрозаводска. Он установлен в 1974 году. Из фотоархива Бориса Семенова

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, почему время Сенькина и Сепсякова не кануло в Лету,а продолжается в жизни Карелии, в памяти земляков, современников.

«Попробуем представить, что в будущем одно из красивейших мест Петрозаводска предложат назвать в честь кого-то из недавних руководителей города или республики, или кому-то из них поставят памятник — тоже в Петрозаводске. Представили? Мне фантазии не хватает. Вряд ли, в живой, повседневной людской памяти имена недавних губернаторов и мэров сохранятся, подобно именам Ивана Ильича Сенькина, Павла Васильевича Сепсякова, многих других руководителей советского времени», — пишет Армас Машин.

Почему имена прежних руководителей города и республики называли скверы, парки, аллеи, улицы, чем они заслужили такойй почет и уважение, читайте в статье «Время Сенькина и Сепсякова».

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Комментарии

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Мнительный старик
2021-07-07 16:28:32
Где читал : открыли "туалет имени Жириновского", красиво звучит , да и уровню болтуна соответствует....
David.
2021-07-07 15:48:00
Не осталось в Петрозадовске красивых мест! скоморошник- с компанией все "благоустроила".
кир
2021-07-07 15:39:41
Просто язычники тысячелетиями поклоняются придуманным своим богам, - сказал кот. Это способ выживания нашей цивилизации. Уже заложено в генах.
Гость
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