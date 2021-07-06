Можно ли представить, что в будущем одно из красивых мест Петрозаводска назовут в честь недавних руководителей города или республики

фото: Памятник пушке на берегу Лососинки - один из символов Петрозаводска. Он установлен в 1974 году. Из фотоархива Бориса Семенова

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, почему время Сенькина и Сепсякова не кануло в Лету,а продолжается в жизни Карелии, в памяти земляков, современников.

«Попробуем представить, что в будущем одно из красивейших мест Петрозаводска предложат назвать в честь кого-то из недавних руководителей города или республики, или кому-то из них поставят памятник — тоже в Петрозаводске. Представили? Мне фантазии не хватает. Вряд ли, в живой, повседневной людской памяти имена недавних губернаторов и мэров сохранятся, подобно именам Ивана Ильича Сенькина, Павла Васильевича Сепсякова, многих других руководителей советского времени», — пишет Армас Машин.

Почему имена прежних руководителей города и республики называли скверы, парки, аллеи, улицы, чем они заслужили такойй почет и уважение, читайте в статье «Время Сенькина и Сепсякова».