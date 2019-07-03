Можно ли жить без секса и чем его заменить, ответили эксперты

В жизни каждого взрослого человека бывает момент, когда по ряду причин его сексуальная активность сводится к нулю.

Одни отказываются от интимной близости из-за религиозных или психологических соображений, другие же делают это вынужденно и не всегда по собственному желанию.

Вероятно, вы удивитесь, когда узнаете, что на самом деле болезненней переживают отсутствие секса не мужчины, а женщины, пишет Woman.ru.

"В мужском организме имеется механизм, позволяющий предотвратить чрезмерное сексуальное возбуждение. Когда у мужчины долго нет секса, у него просто происходит ночная поллюция (непроизвольное семяизвержение), после которой наступает некоторое облегчение", – объясняет сексолог Валерия Елецкая.



К сожалению, природой не задумана подобная "спасительная функция" для представительниц прекрасного пола. Поэтому у них при полном воздержании может появиться целый список проблем – начиная от нарушений менструального цикла и вплоть до депрессии.

Несмотря на то, что со временем желание начнет угасать, по окончании целибата функции организма сразу же восстановятся.

Именно поэтому при отсутствии регулярной интимной жизни специалисты советуют не геройствовать и в случае возрастания уровня беспокойства или других неприятных симптомов хотя бы время от времени прибегать к мастурбации.

Также одним из выходов является тантрический секс. В его основе лежит обмен энергией между партнерами. Поэтому не всегда во время него дело доходит до секса в привычном понимании – иногда для достижения наслаждения хватает всего лишь правильных прикосновений, объятий и тантрического массажа.