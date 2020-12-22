890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура запросила 4 года колонии для обвиняемого в коррупции зампредседателя Петросовета 21
22.12.2020 18:34
Пропавшая в Петрозаводске женщина найдена мертвой
Сегодня 12:04
Количество министерств сократят в Карелии 21
22.12.2020 17:24
Источник рассказал, на какой телеканал может переехать шоу "Дом-2" 2
22.12.2020 23:30
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
Сегодня 13:20
Дама обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
22.12.2020 19:40
Путин подписал закон о праве экс-президентов становиться пожизненными сенаторами 15
22.12.2020 20:40

МРОТ впервые превысит прожиточный минимум с 1 января 2021 года

Новости. Общество
15:48, 23 Декабря 2020
Загрузка...

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля и впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Об этом заявила в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"С 2021 года мы изменяем подходы к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", — сказала Голикова.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-23 16:20:23
Может Голикова расскажет как можно прожить на этот МРОТ составляющий 12 792 рубля. Это до какой степени нужно потерять совесть, чтобы установить такой МРОТ трудоспособному населению. Сами бы попробовали покрутиться хотя бы месяц на таком МРОТе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 15:45
Кофе со сливками
Комиссар Каттани
Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности".
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
Сегодня 13:20
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»