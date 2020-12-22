МРОТ впервые превысит прожиточный минимум с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля и впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Об этом заявила в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"С 2021 года мы изменяем подходы к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", — сказала Голикова.

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