МСП Банк изменил условия кредитования бизнеса

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) снизил ставку по кредитам для предпринимателей в рамках программы субсидирования кредитования министерства экономического развития.

Как сообщает пресс-службе банка, с 1 октября по 31 декабря предприниматели смогут оформить в банке кредит под 7,75% годовых на любые цели, если они ведут свою деятельность в приоритетных для банка нишах. Это высокие технологии, сельскохозяйственные кооперативы, спорт, семейный и социально-ориентированный бизнес. Также на льготную ставку могут рассчитывать резиденты ДФО, СКФО и моногородов и другие категории предпринимателей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".