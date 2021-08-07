Муниципалитетам Карелии предоставят бюджетные кредиты на 1,7 миллиарда рублей для погашения рыночных заимствований

Кредиты получат два городских округа и девять муниципальных районов.

Власти Карелии предоставят бюджетные кредиты органам местного самоуправления республики для погашения рыночных заимствований муниципальных образований. Как сообщили в карельском министерстве финансов, общий объем средств на эти цели составит 1,7 миллиарда рублей.

Кредиты на срок до 2026 года получат два городских округа и девять муниципальных районов. Как отметили в республиканском Минфине, эта мера позволит повысить устойчивость местных бюджетов, сократив объем расходов на обслуживание муниципального долга.