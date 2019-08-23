Муниципалитетам Карелии выделят около 14 млрд рублей

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Общий объем финансовой помощи местным бюджетам из региональной казны Карелии по итогам 2019 года составит 13,8 млрд рублей – на 2,9 млрд рублей больше, чем в прошлом году, сообщает Минфин республики.
Половина из этой суммы - целевые субвенции в размере 7,2 млрд рублей. Основная их часть направляется на выплату заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций.
Кроме того, 4,3 млрд направлено на софинансирование расходных обязательств, органов местного самоуправления по решению различных вопросов местного значения, закрепленных за ними федеральным законодательством.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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