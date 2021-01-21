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Муниципалитеты Карелии получат более 159 миллионов рублей на формирование современной городской среды

Новости. Экономика
11:12, 22 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Самый большой объем субсидий достанется Петрозаводску.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. Общий объем средств, выделенных из карельской казны на эти цели, составляет более 159 миллионов рублей.

Самый большой объем субсидий – почти 81,5 миллиона рублей – достанется Петрозаводскому городскому округу. Сортавальский район получит около 12,3 миллиона, Кондопожский – 9,5 миллиона, Олонецкий – 8,2 миллиона, Пудожский – 6,8 миллиона, Сегежский – 6,6 миллиона, Медвежьегорский – 5,2 миллиона, Питкярантский – 4,4 миллиона, Суоярвский – 4,3 миллиона, Лахденпохский – 3,2 миллиона, Прионежский и Лоухский – 2,6 миллиона, Муезерский – 2,1 миллиона, Беломорский – 1,8 миллиона, Кемский – 1,4 миллиона, Калевальский – 1,5 миллиона, а Костомукшский городской округ – 3,6 миллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-01-22 12:04:33
Хм. А сколько из них будет украдено , распилино , проедено ( мягко сказать ) чинушами , вопрос .
David
2021-01-22 11:40:43
Современный транспорт, современные заборы, современные вырубки, современные мосты...
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