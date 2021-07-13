Муниципальные бюджеты в Карелии стали меньше зависеть от банковских кредитов

Объем долговых обязательств муниципальных образований Карелии в первом полугодии сократился на 6%.

Это следует из данных министерства финансов республики об итогх управления муниципальным долгом.

По состоянию на 1 июля общая сумма муниципального долга составила 3,5 млрд рублей. За полгода она соократилась на 248 млн рублей.

Банковские кредиты составляют 3,4 млрд рублей - 95,2% от общего объема долговых обязательств муницпалитетов Карелии.

Муниципальные бюджеты зависят от кредитов банков намного больше, чем республиканский бюджет.

О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».