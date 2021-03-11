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Муниципальный долг в Карелии снизился с начала года на 9%

Новости. Экономика
11:07, 12 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Самым крупным должником в республике остается Петрозаводский городской округ.

К 1 марта объем долговых обязательств муниципальных образований Карелии составил 3 миллиарда 464 миллиона рублей. Как отметили в республиканском министерстве финансов, по сравнению с началом года эта сумма сократилась на 337 миллионов, или на 9 %.

По-прежнему самым крупным должником в Карелии остается Петрозаводский городской округ. Его муниципальная задолженность составляет около 1 миллиард 887 миллионов рублей.

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Комментарии

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Изя
2021-03-12 14:09:56
Молодцы правительство , урезали всем и всё , нашли на ком экономить . кроме себя ))) :)
zanoza
2021-03-12 12:41:21
В долгах, как в шелках! Зарабатывать так и не научились за 30 лет правления, только всё развалили, однако.
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