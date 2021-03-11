Муниципальный долг в Карелии снизился с начала года на 9%

Самым крупным должником в республике остается Петрозаводский городской округ.

К 1 марта объем долговых обязательств муниципальных образований Карелии составил 3 миллиарда 464 миллиона рублей. Как отметили в республиканском министерстве финансов, по сравнению с началом года эта сумма сократилась на 337 миллионов, или на 9 %.

По-прежнему самым крупным должником в Карелии остается Петрозаводский городской округ. Его муниципальная задолженность составляет около 1 миллиард 887 миллионов рублей.