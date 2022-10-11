«Муравейники высокие»: Любарский определил, сколько снега будет зимой на улицах Петрозаводска

Убирать снег с улиц Петрозаводска зимой будет новая «специфическая техника».

Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

«При помощи республики приобретена новая техника. Она специфическая, поэтому требуется особая подготовка водителей. Сейчас подрядчик „обкатывает“ спецтехнику и сотрудников. Может быть, это не так сложно, как обучить водителя троллейбуса, но, тем не менее, тоже непростая история», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, контролировать работу техники власти будут в онлайн-режиме. В перспективе это сможет каждый житель города с помощью специального приложения для смартфона или компьютера.

«Задал коллегам вопрос: какой прогноз ожидается по зиме? Как говорят охотники — если муравейники высокие, то снега будет много. А муравейники сейчас достаточно приличные. Поэтому к зиме надо подготовиться ответственно. Если потребуется — есть надежные субподрядчики, которых можно будет привлечь дополнительно», — добавил мэр.