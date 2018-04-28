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Новости. Культура
15:42, 28 Апреля 2018

Музей "Кижи" приглашает на лекцию о ходе реставрации Преображенской церкви

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В инфоцентре музея "Кижи" 6 мая состоится лекция руководителя службы по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса Татьяны Незвицкой.

На сегодняшний день ведутся работы по сборке второго технологического  пояса Преображенской церкви. Проводится реставрация главок первого пояса. Уникальная реставрация храма завершится в ноябре 2019 года.  Конечно, и специалистам, и широкой общественности хотелось бы подробностей о ходе этой беспрецедентной реставрации.  И Татьяна Незвицкая готова этими подробностями поделиться.

Кроме того, 6 мая (первое воскресенье месяца) – бесплатный вход на выставки музея "Кижи". В основном выставочном зале (пл. Кирова, 10А) открыта выставка "Русский Север в творчестве архитектора Ю.С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". Выставка знакомит с творческим наследием Юрия Сергеевича Ушакова – выдающегося художника, путешественника, специалиста по деревянному зодчеству Русского Севера, представляет графическое и живописное наследие мастера. Основу выставки составляют работы из собрания Музея Русского Севера, принадлежащего известному коллекционеру, литератору и философу Юрию Линнику.

В инфоцентре - выставка Владимира Зенина "Северный сказ". Владимир Зенин – выпускник мастерской монументальной живописи Академии Художеств им. И. Е. Репина. Сфера интересов мастера – история, мифы, легенды и предания разных народов. Отдельное направление представляют работы на древнерусскую тему: цикл картин о преподобном Сергии Радонежском, серии графических работ "Слово о полку Игореве", "Свет севера".

Справки и заявки по телефонам: (814-2) 79-98-66, 79-98-11.

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