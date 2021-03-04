Музей в Петрозаводске представит тактильные копии произведений

Музей изобразительных искусств Карелии проведет презентацию тактильных копий картин для незрячих и слабовидящих людей.

Девятого марта в Музее изобразительных искусств Республики Карелия состоится презентация тактильных копий картин для незрячих и слабовидящих людей.

В прошлом году музей стал победителем конкурса на создание тактильных копий музейных экспонатов программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

"Впервые в Карелии в музее будут представлены тактильные копии картин Ивана Айвазовского "Феодосия. Восход солнца", Иосифа Браза "Портрет жены", Григория Чернецова "Александр I на набережной Невы", "Портрет великого князя Павла Петровича мальчиком" неизвестного художника и иконы XV века "Богоматерь Одигитрия Смоленская"", - сообщают в музее.

Тактильные модели изготовлены в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу (Москва). Их модели используются в ГМИИ им. Пушкина, Музее современного искусства "Гараж", Музеях Московского Кремля, в Эрмитаже.