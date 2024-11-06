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«Кондопожская тоска» покорила жюри конкурса депрессивного искусства

Новости. Общество
07:20, 08 Ноября 2024
фото: © Регина Морозова

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Картина карельской художницы заняла первое место на конкурсе депрессивного искусства.

Художница Регина Морозова заняла первое место на конкурсе депрессивного искусства 2024 года со своей работой «Кондопожская тоска», сообщили в администрации Кондопожского района. Картина, выполненная в характерных для этого жанра оттенках серого, охры и зеленого, поразила жюри своей глубиной и эмоциональностью.

Как рассказали в администрации, в своем произведении Морозова обращается к теме возвращения в родной город, где время словно остановилось. Контраст между неизменным прошлым и изменившимся человеком создает атмосферу меланхолии и ностальгии. Картина вызывает у зрителя широкий спектр эмоций — от грусти и тоски до ностальгических воспоминаний о детстве.

Члены жюри отметили, что работа Морозовой передает глубокую атмосферу русской культуры. «Работа вызвала разнообразные эмоции у зрителей. Некоторые критики отметили, что она метафорична и позволяет каждому зрителю представить свою историю. Другие обратили внимание на атмосферу произведения и его способность погрузить зрителя в ностальгические воспоминания», — добавили в администрации района.

Кроме того, выставка работ конкурса доступна онлайн по ссылке: https://vk.com/thegallerist#/gallery/emotions.

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