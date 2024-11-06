«Кондопожская тоска» покорила жюри конкурса депрессивного искусства

Картина карельской художницы заняла первое место на конкурсе депрессивного искусства.

Художница Регина Морозова заняла первое место на конкурсе депрессивного искусства 2024 года со своей работой «Кондопожская тоска», сообщили в администрации Кондопожского района. Картина, выполненная в характерных для этого жанра оттенках серого, охры и зеленого, поразила жюри своей глубиной и эмоциональностью.

Как рассказали в администрации, в своем произведении Морозова обращается к теме возвращения в родной город, где время словно остановилось. Контраст между неизменным прошлым и изменившимся человеком создает атмосферу меланхолии и ностальгии. Картина вызывает у зрителя широкий спектр эмоций — от грусти и тоски до ностальгических воспоминаний о детстве.

Члены жюри отметили, что работа Морозовой передает глубокую атмосферу русской культуры. «Работа вызвала разнообразные эмоции у зрителей. Некоторые критики отметили, что она метафорична и позволяет каждому зрителю представить свою историю. Другие обратили внимание на атмосферу произведения и его способность погрузить зрителя в ностальгические воспоминания», — добавили в администрации района.

Кроме того, выставка работ конкурса доступна онлайн по ссылке: https://vk.com/thegallerist#/gallery/emotions.