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Новости. Культура
15:42, 21 Февраля 2018

"Музейный марафон -2018" начнется 22 февраля

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Музей "Кижи" приглашает детей и взрослых принять участие в городской игре-путешествии "Музейный марафон-2018".

Старт марафона – в четверг 22 февраля, в 15.00. Ждём команды на регистрацию в выставочном зале музея "Кижи" на ул. Федосовой, 15.  Главный приз – поездка на остров Кижи для всей команды!

Впервые "Музейный марафон" был проведён в Петрозаводске  в 2007 году и стал традиционным. За эти годы в проекте участвовали 52 музея и учреждения культуры и образования, а в конкурсах игры-путешествия  – 422 семейные, детские и молодежные  команды, в составе которых более 2000 человек.

В проекте "Музейный марафон – 2018" участвуют:

  • Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"
  • Музей изобразительных искусств Республики Карелия
  • Национальный музей Республики Карелия
  • Национальный парк "Водлозерский"
  • Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева
  • Республиканский центр детско-юношеского туризма. Музей "Карельская изба".
  • Галерея промышленной истории
  • Морской музей "Полярный Одиссей"

"Музейный марафон – 2018"  - это игровые образовательные маршруты по городу Петрозаводску:

I маршрут – для дошкольников

II маршрут – для младших школьников

III маршрут – для учащихся   средних и старших классов

К участию в Музейном марафоне приглашаются:

- семейные команды, в составе которых могут быть дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов и их родственники, в том числе родители, старшие братья и сестры и др. (до 5 человек, не более двух взрослых в семейной  команде);

- детские и молодежные команды, в составе которых могут быть дошкольники, школьники, студенты и их родственники, друзья, соседи и т.д. (до 5 человек, не более одного взрослого в команде).

Старт "Музейного марафона – 2018" -  22 февраля, в 15.00. Место проведения: выставочный зал музея-заповедника "Кижи"  (ул. Федосовой,19)

Всю подробную информацию можно получить по адресу:

Детский музейный центр музея-заповедника "Кижи"
185035, г.Петрозаводск, ул.Федосовой, 15; каб.13 (ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00), тел.  (814 2) 799-878. 

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