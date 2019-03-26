Муж Елизаветы Боярской выложил в Сеть обнаженное фото

Актер Максим Матвеев решил необычным образом пригласить подписчиков на спектакль "Кинастон", который идет на сцене Московского театра Олега Табакова.

В микроблоге в Instagram он разместил фотографию, на которой запечатлен обнаженным.



Instagram

В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей. Ради спектакля Максиму Матвееву пришлось сбросить около 20 килограммов, пишет издание "Дни.ру".

"Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости", – уточнил он.



Добиться блестящих результатов артисту удалось с помощью регулярных тренировок в спортзале и строгой диеты. Он питается часто, но небольшими порциями. Полностью отказался от мяса и ест только рыбу. В рабочие дни Максим Матвеевзаказывает готовые обеды, которые включают себя низкокалорийные блюда.