Муж Собчак назвал Жириновского дряхлой порнозвездой

Актер Максим Виторган, муж кандидата в президенты России Ксении Собчак, раскритиковал людей, жаждущих увидеть его на дебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Он написал в Instagram в четверг, 1 марта, что его тошнит от этой ситуации.

"Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены", - отметил Виторган.

"Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался еще и я? Я, извините, пас. У меня на нее и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: "нюхните, вздрочните и спать", - подчеркнул артист.

28 февраля Жириновский оскорбил Собчак во время теледебатов, назвав ее "отвратительной сукой", "черной ******" (продажной женщиной). Она, в свою очередь, вылила на него стакан воды.

Виторган женился на Собчак в 2013 году. 45-летний актер известен по таким фильмам, как "День выборов", "День радио", "Максимальный удар" и серии "О чем говорят мужчины".