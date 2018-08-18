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Новости. Общество
21:40, 18 Августа 2018

Муж Водонаевой заявил, что она беременна

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Муж телеведущей в Нижнем Новгороде посвятил супруге песню и сказал, что в семье ожидается пополнение.

Как пишет Лайф., Алексей Косинус во время выступления на музыкальном фестивале в Нижнем Новгороде заявил со сцены, что посвящает трек бывшей участнице "Дома-2", с которой у него будет ребёнок. 

"Играл он неплохо, но писклявые реплики в микрофон с кучей мата бесили. И да, он так и сказал: "Для моей любимой беременной жены". Я думала, ослышалась, но нет" — позже прокомментировали его выступление поклонники пары.

Фанаты Водонаевой также делились, что внимательно изучили страницу Алёны в Instagram и заметили только плоский живот. Их оппоненты напомнили, что беременность заметна не сразу. Кроме того, они отметили, что Водонаева могла выкладывать старые снимки.

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