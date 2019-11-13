Мужчина двадцать лет жил с вросшим зубом в носу

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Житель китайского города Харбин на протяжении двадцати лет жил с вросшим зубом в носу, не подозревая об этом.
Мужчина пожаловался врачам, что последние три месяца страдает от заложенности носа и проблем с дыханием, а также плохо спит по ночам. Медики провели рентгеноскопию и обнаружили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. Им оказался обычный зуб, пишет издание "РИА Новости".
Выяснилось, что в 1999 году, когда больному было десять лет, он упал с третьего этажа торгового центра и лишился двух зубов. Один из них попал в нос и прижился там.
Накануне хирурги провели мужчине получасовую операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Сейчас он чувствует себя заметно лучше.
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