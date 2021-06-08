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Мужчина отстал от поезда в Петрозаводске и пропал

Новости. Происшествия
07:25, 09 Июня 2021
фото: поисковый отряд «Доброспас»

Полиция Петрозаводска разыскивает жителя Суоярви, который отстал от поезда «Сортавала – Москва» и пропал.

Полиция объявила в розыск жителя Суоярви Черкеса Александра Геннадьевича 1989 года рождения, который 7 июня в Петрозаводске в 08 утра отстал от поезда «Сортавала – Москва» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. О розыске мужчины сообщает поисковый отряд «Доброспас».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины или видел его после 7 июня, просят сообщать по телефону: 8-911-415-25-87.

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