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Новости. Общество
19:40, 11 Октября 2019
фото: © Mirror

Мужчина прочел дневник жены и изменился до неузнаваемости (ФОТО)

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Англичанин тайком заглянул в дневник своей жены Берни и прочитал там стихотворение о том, как ей плохо живётся с запустившим себя мужем.

Мужчина ужасно расстроился, но потом, обдумав все моменты, понял, что он обижается на правду, и начал менять свою жизнь к лучшему, пишет Life.

Берни Сандерс документирует жизнь в дневнике. Туда она записывает не только ежедневные новости, часто в своих записках женщина углубляется в проблемы ее жизни и даже выражает их с помощью искусства. Так, в одном своем стихотворении женщина пожаловалась, что семейная "идиллия" далека от того, как её описывают глупые песни о любви.

"Мне смешно от ваших тупых любовных песен. Они умалчивают о волосах в носу и грязи в ванной. Об испачканном сиденье туалета и чужих волосах в расческе. О прыщах, растяжках и молочнице", – написала в дневнике Берни.

Кроме того, она заострила внимание на том, как ее муж себя запустил. 

49-летний мужчина сначала решил, что произведение жены – лишь ответ на его постоянные подколы по поводу веса, но понял, что содержание стиха очень близко к правде.

Следующие три месяца Эрл посвятил себя ежедневным тренировкам и здоровому питанию. Его упорству можно было только позавидовать – он даже принял участие в соревнованиях по бодибилдингу.

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