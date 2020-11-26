Мужчина пропил деньги, украденные с банковской карты петрозаводчанки

В МВД Карелии выяснили, кто списал деньги с карты 33-летней жительницы Петрозаводска.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого.

В содеянном он сознался и рассказал, что нашел чужую карту на улице. После отправился в один из магазинов и приобрел сигареты. Так как покупка удалась, то он пошел в следующую торговую точку и купил бутылку водки и еще одну пачку сигарет. В третьем магазине оплата не удалась. Владелица успела заблокировать карту. Тогда мужчина выкинул пластик.

Возбуждено уголовное дело.