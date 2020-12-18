Мужчина с раной на спине напугал ночью продавцов в гипермаркете Петрозаводска

Петрозаводчанина отправили на "скорой" в больницу прямо из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

По информации ведомства, около полуночи 17 декабря на пульт петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета в микрорайоне Кукковка. Группа задержания выяснила, что в помещение вошел мужчина с раной на спине – работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцам удалось выяснить только имя и возраст пострадавшего – 37-летнего петрозаводчанина. Объяснить, что произошло, мужчина не смог. Вызванная росгвардейцами бригада скорой помощи осмотрела мужчину, он был госпитализирован. Информация о происшествии передана в полицию.

Ранее росгвардейцы остановили пьяного гостя, ломившегося в один из баров Петрозаводска.