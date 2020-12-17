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Росгвардейцы остановили пьяного гостя, ломившегося в один из баров Петрозаводска

Новости. Общество
10:09, 18 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В одном из баров Петрозаводска пьяный посетитель устроил дебош, сообщили в Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске вечером 16 декабря сработала тревожная сигнализация одного из баров. По прибытии группа задержания узнала от администратора, что нетрезвый гость заведения приставал к посетителям, мешал работе персонала и нецензурно бранился, а когда его выгнали на улицу, стал ломиться в дверь.

При установлении личности выяснилось, что 44-летний нарушитель порядка уже имеет административные наказания в виде штрафов, которые на настоящий момент не оплатил. Об этом росгвардейцы сообщили сотрудникам полиции, когда передавали задержанного.

Похожая ситуация возникла и в одной из Сегежских гостиниц: помощь потребовалась администратору, который сообщил о нахождении на территории мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным оказался 43-летний приезжий, работающий на местном промышленном предприятии.

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