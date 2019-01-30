Мужчина украл у петрозаводчанки ноутбук в ее же доме

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В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя горожанка с заявлением о краже ноутбука, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что у нее похитили ноутбук. Заявительница пояснила, что в тот вечер в гостях были приятельницы, после ухода которых она обнаружила пропажу имущества.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 44-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. По версии правоохранителей, он оказался в квартире потерпевшей, когда зашел встретить свою сожительницу и проводить ее до дома.
Воспользовавшись моментом, когда никого не было рядом, мужчина похитил ноутбук, оставленный на комоде. Впоследствии он планировал сбыть его, но не успел и был задержан правоохранителями.
На мужчину завели уголовное дело.
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