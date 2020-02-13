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"Мужчина в юбке" поборется за сердце стоматолога в шоу "Холостяк"

Новости. Общество
21:30, 13 Февраля 2020
фото: © tnt-holostyak.ru
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Модель из Уфы надеется стать избранницей стоматолога Антона Криворотова.

Создатели проекта "Холостяк" на ТНТ сообщили интересные подробности о новом сезоне. Впервые в истории телепередачи главным героем станет не медийная персона, а медик Антон Криворотов. Он работает в частной клинике в Москве. Для нетипичного персонажа продюсеры подобрали необычные варианты. На этот раз в битве за сердце холостяка наряду с девушками примет участие мужчина, пишет Cosmopolitan.

Заки Мусин переехал в столицу из Уфы, мечтая построить карьеру в fashion-индустрии. Парень вдохновился телепроектом "Топ-модель по‑русски" и решил стать моделью. Он изменил свой имидж до неузнаваемости – отрастил волосы, начал краситься и носить платья.


© instagram.com/zaki_lucky

В Москве парень начал танцевать гоу-гоу в бикини на каблуках и начал карьеру глянцевой модели.

Заки пишет о себе в соцсетях исключительно в женском роде. Мусин говорит, что имеет большой спрос у мужчин.


© instagram.com/zaki_lucky

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