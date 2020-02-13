"Мужчина в юбке" поборется за сердце стоматолога в шоу "Холостяк"

Модель из Уфы надеется стать избранницей стоматолога Антона Криворотова.

Создатели проекта "Холостяк" на ТНТ сообщили интересные подробности о новом сезоне. Впервые в истории телепередачи главным героем станет не медийная персона, а медик Антон Криворотов. Он работает в частной клинике в Москве. Для нетипичного персонажа продюсеры подобрали необычные варианты. На этот раз в битве за сердце холостяка наряду с девушками примет участие мужчина, пишет Cosmopolitan.

Заки Мусин переехал в столицу из Уфы, мечтая построить карьеру в fashion-индустрии. Парень вдохновился телепроектом "Топ-модель по‑русски" и решил стать моделью. Он изменил свой имидж до неузнаваемости – отрастил волосы, начал краситься и носить платья.

В Москве парень начал танцевать гоу-гоу в бикини на каблуках и начал карьеру глянцевой модели.

Заки пишет о себе в соцсетях исключительно в женском роде. Мусин говорит, что имеет большой спрос у мужчин.