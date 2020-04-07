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Мужчине грозит административный арест за хулиганство в магазине Карелии

Новости. Происшествия
17:20, 07 Апреля 2020
фото: © Карельское отделение Росгвардии
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Инцидент произошел 4 апреля в Суоярви, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В сетевом магазине на Суоярвском шоссе один из посетителей вел себя неадекватно и агрессивно.

Мужчина выражался нецензурными словами, размахивал руками и не покидал помещение, несмотря на просьбы работников магазина.

42-летнего нарушителя передали полиции.  

Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство – штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее меломан "устроил вечеринку" работникам гипермаркета в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-07 20:39:58
Чуете, господа чернорубашечники? Долго тупое население зреет, но дойдет и до бессмысленного и беспощадного... Уважуха беломорскому главврачу - первая ласточка. Про рязанского стрелка молчу... Даже над таким народом не получится беспредельно измываться. "Все предельно" - читай Кинга....
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