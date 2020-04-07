Мужчине грозит административный арест за хулиганство в магазине Карелии

Инцидент произошел 4 апреля в Суоярви, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В сетевом магазине на Суоярвском шоссе один из посетителей вел себя неадекватно и агрессивно.



Мужчина выражался нецензурными словами, размахивал руками и не покидал помещение, несмотря на просьбы работников магазина.

42-летнего нарушителя передали полиции.



Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство – штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее меломан "устроил вечеринку" работникам гипермаркета в Петрозаводске.