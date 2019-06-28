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Новости. Происшествия
09:08, 28 Июня 2019

Мужчину с инфарктом доставили в больницу на вертолете

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Санитарный вылет был совершен по маршруту Пески-Кемь-Медвежьегорск, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В  Карелии выполнен один санитарный вылет по маршруту Пески-Кемь-Медвежьегорск, транспортирован мужчина с острым инфарктом миокарда. 

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