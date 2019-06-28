Мужчину с инфарктом доставили в больницу на вертолете

Санитарный вылет был совершен по маршруту Пески-Кемь-Медвежьегорск, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В Карелии выполнен один санитарный вылет по маршруту Пески-Кемь-Медвежьегорск, транспортирован мужчина с острым инфарктом миокарда.