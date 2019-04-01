Мужчину с сувенирными деньгами задержали в гипермаркете Петрозаводска

В Петрозаводске задержан гражданин, пытавшийся расплатиться билетом Банка приколов, сообщили в Росгвардии Карелии.

В минувшую пятницу 29 марта в одном из гипермаркетов столицы республики 35-летний мужчина вместо настоящих денег предъявил к оплате сувенирную купюру.

Это было замечено кассиром, после чего на сигнал экстренного вызова вневедомственной охраны прибыла группа задержания.

Гражданина передали участковому для дальнейшего разбирательства.