Мужчины дали деньги за получение прав тракториста-машиниста в Карелии

В Петрозаводске директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, в период 2017-2018 годов подозреваемый, являясь директором фирмы, которая оказывает образовательные услуги по подготовке и переподготовке трактористов и машинистов самоходных машин, получил от двух мужчин 30 и 10 тыс. рублей.

Деньги, по данным следователей, предназначались за получение удостоверений тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения и без сдачи экзаменов.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и выявление других фактов совершения аналогичных преступлений, отметили в пресс-службе карельского Следкома.