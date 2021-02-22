Мужчины на внедорожнике вытащили из кювета залюбовавшихся красотами Карелии гостей из Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

В соцсети гости из Санкт-Петербурга благодарят своих спасителей, которые помогли им выбраться из снежного плена на дороге в Карелии.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" благодарные гости из города на Неве оставили запись со словами благодарности мужчинам на автомобиле Niva.

"Вчера, залюбовавшись Сямозером, плавно сползли в кювет! Не прошло и пяти минут, как нас спасли четверо мужчин на Ниве и умчали в закат, а мы даже с наступающим праздником не успели поздравить! С 23 февраля наших героев!"