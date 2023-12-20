Музыкальный фестиваль и этнокультурные проекты из Карелии получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Вчера в Москве подвели итоги I конкурса проектов 2024 года.

Независимые эксперты отобрали 883 проекта из 85 регионов страны. На их поддержку будет выделено 3,9 млрд рублей.

Фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом Владимира Путина. Задача президентского фонда – поддержка создателей культурных проектов, направленных на благо страны, её народа. Инициативы, получающие гранты, должны развивать великую русскую культуру и культуры многочисленных этносов России. Проекты, поддержанные ПФКИ, это и есть настоящая культура Россия, которая возрождается на наших глазах.

«Используя ресурсы фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства. Культура призвана служить добру, красоте гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросам жизни и. главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», — обозначил цели фонда Владимир Путин в послании федеральному собранию.

На заседании координационного комитета конкурса Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко отметил, что с января 2024 года творческие команды могут начать работу над реализацией своих проектов.

От Республики Карелия на первый конкурс 2024 года было представлено 58 инициатив. После оценки независимыми экспертами, поддержку получат 6 проектов.

Среди них – главный музыкальный фестиваль республики «Воздух Карелии 2024». Он проходит с 2005 года и собирает до 30.000 гостей.

«XII Региональный фестиваль первобытных искусств «Залавруга» посвящен изучению и творческому осмыслению карельских петроглифов. В нем примут участие историки и археологи, реконструкторы, сотрудники Беломорского музея и археологи. Пилотный фестиваль пройдет на территории расположения петроглифов.

«Карельская ремесленная арт-резиденция» - инициатива, направленная на поддержку, наставничества, развитие талантливых художников в области художественного кружевоплетения и художественной керамики. Организаторы считают, что он поможет развитию промыслов и привлечет туристов.