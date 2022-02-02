Музыкальный театр Карелии выиграл грант в 10 млн рублей на «Нестоличную оперу»

Музыкальный театр Карелии получит от Министерства культуры РФ 10 миллионов рублей на реализацию творческого проекта «Нестоличная опера».

Проект карельского театра попал в число пятнадцати региональных заявок на получение грантов, которые были отобраны экспертным советом. Эти средства творческий коллектив получит в ближайшее время. Благодаря гранту в репертуаре театра появится новый спектакль, любители вокального искусства смогут услышать на карельской сцене мировых оперных звезд, а профессионалы – обсудить важные вопросы развития театра, сообщает пресс-служба Музыкального театра Карелии.

Уже само название проекта определяет, куда будут приложены творческие усилия театра. Оперный жанр, успешно развивающийся в столицах, в региональных театрах сталкивается с множеством проблем. Чем дальше оперный театр от столиц, тем, как отмечают специалисты, сложнее его профессиональное и публичное существование. Многие российские музыкальные театры в этой ситуации делают выбор в пользу более легких жанров. Музыкальный театр Карелии считает важным сохранять оперу в своей афише, каждый сезон успешно представляя публике премьеры оперных спектаклей.

Полученный грант позволит театру уже в ноябре 2022 года выпустить премьеру оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». На фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita» будут приглашены столичные исполнители, а за круглым столом встретятся видные российские режиссеры и руководители театров. Пройдут творческие встречи, образовательные семинары и мастер-классы.

Ранее сообщалось, Театр кукол Карелии получил около 14 млн рублей.