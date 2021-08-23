Театр кукол Карелии получил около 14 млн рублей

Финансирование Театра кукол из разных источников по проекту «Культура малой Родины. Театр – детям» увеличилось с 900 тысяч рублей в 2017 году до 13,9 миллионов рублей в 2021 году.

Об этом шла речь на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с директором театра Любовью Васильевой накануне открытия нового театрального сезона, сообщили в правительстве республики.

В этом году в жизни театра произошло важное событие – он получил «Золотую маску» за постановку «О рыбаке и рыбке». Спектакль победил в категории «Лучший спектакль театра кукол». Также в этом году за сказку «О рыбаке и рыбке» актерский ансамбль театра стал лауреатом премии «Сампо» главы Карелии.

Кроме того, за этот же спектакль коллектив театра получил премию правительства Российской Федерации в размере 3 млн рублей. Эта премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики учреждена в 2018 году в целях господдержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта «Театр – детям».

Любовь Васильева поблагодарила правительство Карелии за поддержку в виде софинансирования программы «Культура малой Родины. Театр – детям». Если в 2017 году театр получил в рамках этой программы (федеральных и республиканских средств) 900 тысяч рублей, то в этом году сумма выросла до 13,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, Театр кукол Карелии откроет 87-й сезон в конце августа праздничной театрализованной программой и премьерой спектакля «Сказка о последнем добром драконе».