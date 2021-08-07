Театр кукол Карелии откроет сезон «Сказкой о последнем добром драконе»

Театр кукол Карелии откроет 87-й сезон в конце августа праздничной театрализованной программой и премьерой спектакля «Сказка о последнем добром драконе».

Сегодня, 10 августа, в театре состоялся сбор труппы, где обсудили планы на новый сезон, сообщается в паблике учреждения культуры. Актеры готовы встретиться со зрителями уже 14 августа. Театр кукол Карелии примет участие в музыкальном фестивале Ruskeala Symphony с интерактивной программой «Добрые волшебники», которая знакомит зрителей с разными системами кукол. Программа рассчитана на участников с трёх лет и включает игровые конкурсы и мастер-классы, в которых зрители сами попробуют быть артистами.

Открытие 87-го сезона в Театре кукол состоится 29 августа. Публику ждет праздничная театрализованная программа в постановке режиссёра-педагога театра Снежаны Савельевой и премьера спектакля «Сказка о последнем добром драконе». Режиссёр постановки — Екатерина Ложкиной-Белевич. Хотя возрастной ценз «Сказки о последнем добром драконе» 6+, она будет актуальна не только младшим школьникам, но и учащимся среднего звена.

А 2 и 3 сентября состоится долгожданный «Сирано де Бержерак» Александра Янушкевича, 5 сентября — «О рыбаке и рыбке» Яны Туминой. Затем театр уезжает с «Рыбкой» на фестиваль «Рязанские смотрины», плавно переходящий в Рязанские гастроли по программе «Культура малой Родины. Театр — детям» со спектаклями «Железо», «Левша», «Стойкий оловянный солдатик» и «О рыбаке и рыбке». Из Рязани гастрольная группа с «Рыбкой» переезжает в Москву на юбилейный «Образцов-фест». В начале октября театр едет на фестиваль «Белгородские забавы» со спектаклем «KALEVALA.RUны», а в начале ноября — в Воронеж на фестивале «Маршак» снова со спектаклем «О рыбаке и рыбке».

С 1 по 4 октября на сцене Театра кукол Карелии состоятся гастроли Рязанского театра кукол по проекту «Культура малой Родины. Театр — детям». Театр привозит четыре спектакля: для самых маленьких — «Лиса и Медведь» Валерия Шадского, для зрителей с 4 лет — «Доктор Айболит» Олега Жюгжды, для зрителей с 6 лет — «Каштанка» Елены Олениной и для зрителей с 12 лет — «Лафертовская маковница» Олега Жюгжды.

С 28 по 31 октября на сцене Театра кукол Карелии состоятся гастроли Московского областного театра кукол по проекту «Большие гастроли для детей и молодёжи». Театр привозит для зрителей с 3 лет — «Африканские сказки» Дениса Казачука, для зрителей с 4 лет — «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек» Петра Васильева и для зрителей с 12 лет — «Мойры Петроградского района» Александры Ловянниковой.

Очередная премьера в театре состоится 20 ноября. Зрителям покажут «Гадкого утёнка» от режиссёра Светланы Озерской. Спектакль адресован зрителям с пяти лет.

А 23–24 декабря зрителей ждут две новогодние премьеры. Для крох от года до трёх — сказка «Находчивый друг». Режиссёр — Любовь Бирюкова. Детей с 4 лет ждёт премьерный спектакль «Шубки феи» режиссёра Людмилы Фёдоровой.